Супруг Примадонны показал, как расцвела его именитая супруга в сказочно прекрасную майскую погоду.
Поклонники Аллы Пугачёвой очень благодарны Максиму Галкину за то, что он размещает в Instagram фрагменты из жизни именитой певицы.
Недавно юморист снял трогательные кадры, на которых сын Гарри приготовил для мамы вкусное угощение.
Мальчик с гордостью угостил родительницу сладким десертом, который приготовил самостоятельно. Алла Борисовна оценила старания наследника, с удовольствием попробовав стряпню Гарри.
Новый пост в микроблоге Галкин посвятил своего драгоценной супруге. Пугачёва зашла в цветущий куст с голыми плечами, Огромные белые соцветия прикрывали слегка оголённый бюст Примадонны. Алла Борисовна задорно улыбается. На её лицо падают лучи ласкового весеннего солнца.
"Ах, лето!", — подписал снимок Галкин, слегка опережая календарное событие.
Максим Галкин, как оказалось, является большим ценителем диковинных растений. Территория его замка в деревне Грязь вся усажена необычными деревьями и кустарниками. Периодически пародист проводит видеоэкскурсии по своему красивому саду.
Подписчики телеведущего отмечают, что Алла — красивейший "цветок" в его сказочном саду.
"Так выглядит счастливая женщина! Прям огонь в глазах";
"Чудесное фото! Сколько в нем радости и позитива! Алла — супер!" — комментируют снимок Аллы фолловеры.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Правительство Украины 14 мая приняло решение ограничить цены на бензин и дизель, на заправках сразу исчезло топливо премиум-класса.