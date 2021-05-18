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Максим Галкин опубликовал шаловливое фото Аллы Пугачёвой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруг Примадонны показал, как расцвела его именитая супруга в сказочно прекрасную майскую погоду.

Максим Галкин, Алла Пугачева
Максим Галкин, Алла Пугачева

Поклонники Аллы Пугачёвой очень благодарны Максиму Галкину за то, что он размещает в Instagram фрагменты из жизни именитой певицы.

Недавно юморист снял трогательные кадры, на которых сын Гарри приготовил для мамы вкусное угощение.

Мальчик с гордостью угостил родительницу сладким десертом, который приготовил самостоятельно. Алла Борисовна оценила старания наследника, с удовольствием попробовав стряпню Гарри.

Новый пост в микроблоге Галкин посвятил своего драгоценной супруге. Пугачёва зашла в цветущий куст с голыми плечами, Огромные белые соцветия прикрывали слегка оголённый бюст Примадонны. Алла Борисовна задорно улыбается. На её лицо падают лучи ласкового весеннего солнца.

Алла Пугачёва
Алла Пугачёва

"Ах, лето!", — подписал снимок Галкин, слегка опережая календарное событие.

Максим Галкин, как оказалось, является большим ценителем диковинных растений. Территория его замка в деревне Грязь вся усажена необычными деревьями и кустарниками. Периодически пародист проводит видеоэкскурсии по своему красивому саду.

Подписчики телеведущего отмечают, что Алла — красивейший "цветок" в его сказочном саду.

"Так выглядит счастливая женщина! Прям огонь в глазах";

"Чудесное фото! Сколько в нем радости и позитива! Алла — супер!" — комментируют снимок Аллы фолловеры.

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АЛЛА ПУГАЧЕВА! МАКСИМ ГАЛКИН! ЭКСКУРСИЯ ПО САДУ!!
Автор: Елена Былкина
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