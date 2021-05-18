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Лариса Долина оценила творчество Jony и Моргенштерна

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Подписчики Ларисы Долиной поинтересовались у певицы, слушает ли она современных исполнителей. Певица ответила, что не слушает плохую музыку, а в качестве примера привела творчество Моргенштерна и Jony.

Лариса Долина оценила творчество Jony и Моргенштерна

Звезда отметила, что ничего не имеет против молодых исполнителей, но только тех, кто действительно создаёт качественные композиции.

Певица объясняет свою позицию тем, что с детства ей прививали любовь именно к хорошей музыке и только такую она может слушать.

Подписчиков удивил ответ Ларисы Александровны. Дело в том, что за Моргенштерном действительно закрепилась репутация скандального исполнителя, который любит создать вокруг себя шум.

А вот о Jony пользователи другого мнения. Его, наоборот, ставят в пример даже знаменитые певцы артисты. Например, после того, как Jony стал победителем телешоу "Маска" Филипп Киркоров признал талант молодого артиста.

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Музыкалити – Лариса Долина и Karna.val
Автор: Снежана Шахова
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