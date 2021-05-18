Телеведущая поделилась своим негативным опытом, связанным с домогательствами со стороны известного кинодеятеля.
Ангелина Вовк уверена, что если молодая актриса подвергается домогательствам, то ей следует незамедлительно сообщить о проблеме родителям.
Именно так поступила сама Ангелина Михайловна, когда к ней стал проявлять нездоровый интерес кинодеятель, в фильме которого она снималась. Начинающая артистка объявила матери, что на актёрской карьере придётся поставить крест.
Жалоба 22-летней актрисы маме возымела успех. Женщина заступилась за дочь, поэтому юная Ангелина не только сумела избежать дальнейших непристойных намёков, но и благополучно снялась в картине.
После такого неприятного опыта Вовк никогда больше не общалась с режиссёром, который так нехорошо себя с ней повёл.
"Если к актрисе пристают в 15 лет, то об этом нужно говорить маме", — цитирует слова звезда ТВ "Рамблер".
Как и в случае с Еленой Прокловой, признания которой бросили тень на Олега Табакова, особенно дотошная публика выяснила, что в 22-летнем возрасте Ангелина Вовк снялась в картине Василия Шукшина.
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