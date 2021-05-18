Юрий Лоза рассказал о том, как его обидел Первый канал

Юрий Лоза решил судиться с центральным каналом страны из-за того, что его песню "Плот" исполнили на телевидении без его разрешения. Композиция была исполнена одной из участниц проекта в шоу "Голос".

Музыкант считает, что исполнение было спланированной провокацией. Лоза рассказал, что представительница одной из конкурсанток шоу сообщила, что вокалистке навязывают исполнить именно песню "Плот" в рамках отбора.

Юрий Эдуардович не разрешил участнице проекта петь свою песню.

"Первый канал знает, что эта песня запрещена к исполнению, никто её, кроме меня, не поёт. Можете петь её на кухне, где угодно, но в публичном пространстве тиражировать эту песню я запрещаю. На неё нет каверов официальных, то есть эта песня только моя", — цитирует слова Лозы телеканал "360".

Несмотря на запрет автора, песню всё же исполнили в шоу. Это возмутило музыканта.

"Всё обсуждение было посвящено тому, как Лоза сейчас сидит и от злости дуется. "Ну и пускай дуется, кто он такой, чтобы там крякать против нас". Это была спланированная акция против того, чтобы унизить как-нибудь Лозу", — выразил своё мнение композитор.

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