Возлюбленная Киркорова рассказала о расставании с исполнителем

Мария Шатланова была соратницей будущего короля российской эстрады, везде сопровождая возлюбленного на гастролях.

Мария Шатланова

Шатланова, которая познакомилась с певцом в 17-летнем возрасте, часто становилась героиней клипов Киркорова. Женщину можно увидеть на видео в клипах "Атлантида", "Ты, ты, ты".

Все называли её женой Филиппа, однако был ли их брак официально зарегистрированным, неизвестно.

Мария прекратила творческое сотрудничество с Киркоровым незадолго до брака Филиппа и Пугачёвой.

51-летняя женщина объяснила, что рассталась с Киркоровым, так как мечтала о настоящей семье.

"После того как я ушла от Киркорова, осталась без работы. Сильно болела, выглядела, как ходячий труп. Мне нужно было просто выжить. И я нашла способ — йогу. Она стала для меня спасением", — рассказала Мария в интервью "Комсомольской правде".

Она считает, что Киркоров видел в ней Пугачёву, энергетика которой восхищает Шатланову.

Алла Пугачёва

"И еще в то время он считал, что я похожа на Пугачеву. Хотя, мне кажется, что мы с ней совершенно разные. Алла Борисовна настолько сильный человек. У нее энергетика такая! Пугачёву ощущаешь, если даже не знаешь, что она рядом", — выразила своё мнение Мария.

Шатланова уверила, что не ревновала Филиппа к Алле Борисовне. При этом женщина уверена, что именно Примадонна постаралась сделать так, чтобы они расстались.

"Да потому что Алла Борисовна меня ненавидела. Она все сделала для того, чтобы я ушла. Вот так", — призналась Мария.

Шатланова рассказала, что иногда ей удаётся случайно встретиться с Киркоровым.

"Иногда встречаемся. Случайно. В Сочи несколько раз пересекались. Или я приходила на концерт, или в какой-то ресторан. Он всегда очень хорошо обо мне говорит: "Вот, Маша, ты ушла от меня… А был такой талисман!" И, конечно, эти ласковые слова Филиппа меня греют", — призналась Мария.

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