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Добровинский уверен, что решение по делу Киркорова определит судьбу Литвы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Состоялось ещё одно заседание по делу о запрете Филиппу Киркорову пересекать границу с Литвой. Итог слушания станет известен через две недели.

Добровинский уверен, что решение по делу Киркорова определит судьбу Литвы

Адвокат Александр Добровинский объяснил, что решение, которое будет скоро оглашено, решит не только судьбу исполнителя, но и судьбу самой Литвы "как самостоятельного государства".

Литва, по мнению юриста, наглядно докажет, сможет ли она отказаться от антироссийского политиканства.

"Мы, конечно, надеемся, что суд отменит запрет на творчество артиста и Литва войдет в число демократических европейских государств, для которых понятия "права человека", "искусство" и "культура" не являются пустым звуком.

Если запрет на въезд в страну Филиппу Киркорову останется в силе — это лишь представит Литву перед всем миром как государство, в котором политический капитал строится в первую очередь на антироссийской пропаганде и реваншистских лозунгах. На мой взгляд, такое абсолютно политизированное решение подтолкнет Литву во тьму обскурантизма", — цитирует слова Добровинского телеканал "360".

Руководство Литвы отмечает, что защищает государственную безопасность страны от Филиппа Киркорова, однако это, по мнению Добровинского, является лишь давлением на нашу страну.

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Литва связалась не с тем парнем! Киркоров — не так прост!
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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