Добровинский уверен, что решение по делу Киркорова определит судьбу Литвы

Состоялось ещё одно заседание по делу о запрете Филиппу Киркорову пересекать границу с Литвой. Итог слушания станет известен через две недели.

Адвокат Александр Добровинский объяснил, что решение, которое будет скоро оглашено, решит не только судьбу исполнителя, но и судьбу самой Литвы "как самостоятельного государства".

Литва, по мнению юриста, наглядно докажет, сможет ли она отказаться от антироссийского политиканства.

"Мы, конечно, надеемся, что суд отменит запрет на творчество артиста и Литва войдет в число демократических европейских государств, для которых понятия "права человека", "искусство" и "культура" не являются пустым звуком. Если запрет на въезд в страну Филиппу Киркорову останется в силе — это лишь представит Литву перед всем миром как государство, в котором политический капитал строится в первую очередь на антироссийской пропаганде и реваншистских лозунгах. На мой взгляд, такое абсолютно политизированное решение подтолкнет Литву во тьму обскурантизма", — цитирует слова Добровинского телеканал "360".

Руководство Литвы отмечает, что защищает государственную безопасность страны от Филиппа Киркорова, однако это, по мнению Добровинского, является лишь давлением на нашу страну.

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