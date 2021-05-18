Экс-супруга возлюбленного Макеевой пожаловалась на актрису в прокуратуру

Светлана Малькова уверена, что разрушительница её брака очерняет её доброе имя.

Экс-супруга жениха Анастасии Макеевой рассказала, что написала на актрису заявление в прокуратуру, так как та якобы не оставляет её в покое.

Актриса и Роман Мальков готовятся к свадьбе. Парочка демонстрирует свои отношения на публику, хвастаясь своим личным счастьем.

Мальков уверяет, что выплачивает своим детям солидные алименты, однако его бывшая супруга объясняет, что не получает от отца своих четверых детей ни копейки.

"Роман, кому же ты врёшь? Это уже так смешно! Если бы он платил алименты, разве я стала бы подавать иск в суд? Хочешь позиционировать себя крутым "бизнесменом"? Просто не пиши лучше ничего! Да, и Анастасии скажи, чтобы меня прекратила преследовать и обвинять в клевете. Заявление отправлено в прокуратуру на неё", — передаёт слова Мальковой "СтарХит".

Старший наследник Малькова переехал жить в Москву к отцу. Трое младших детей остались проживать с матерью в Словении.

Макеева активно защищает возлюбленного, уверяя, что Светлана жестоко обращается с детьми, заставляя их отказаться от отца.

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