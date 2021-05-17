Экс-участница "ВИА Гры" вслед за Лорак обвинила Меладзе в домогательствах

Как утверждает Татьяна Найник, ей пришлось покинуть музыкальный коллектив, так как продюсер вёл себя неподобающим образом.

Константин Меладзе

Стоило только Ани Лорак намекнуть на харассмент со стороны Константина Меладзе, как другие девушки, в разное время работавшие с продюсером, стали вспоминать подобные инциденты.

Так, украинская певица Ольга Полякова заявила, что получала такое же предложение от этого человека.

Далее рассказала о непристойных предложениях продюсера экс-солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Найник.

Татьяна Найник

Певица вспомнила, что начались "ухаживания" Константина Меладзе с "отеческих" объятий, после чего он стал ей слать странные сообщения.

"Я поняла, что со всеми девочками так переписывается. Потом меня вызывает Костя на ковёр — что-то ему не понравилось. Он интеллигентно общается. Какое-то странное общение, которое не клеилось. Я так им восхищалась: смотрела как кролик на удава. И он посадил меня к себе на колени. И начал меня хватать за нижнюю часть бедра. Меня скукожило, руки его по мне ходят сильнее и сильнее…", — поделилась воспоминаниями Найник.

Через полгода после этого инцидента вокалистка ушла из группы. Константин Меладзе называл ее профнепригодной.

Вскоре из группы ушла также Алёна Винницкая, которая, по предположению Найник, также не согласилась на интим с продюсером.

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