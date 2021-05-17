EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кабмин установил новый профессиональный праздник: отмечаем 19 мая
Маск устроил в Twitter "качели" для биткоина
Стала известна личность зарезавшего трёх человек в Екатеринбурге
Германия разрешила достроить "Северный поток-2"
"Почта России" получит штраф от антимонопольщиков
Медведчук на обмен: новую идею Киева прокомментировали в Кремле
Минпросвещения ужесточило антитеррористические требования к детским лагерям
Производители оценили перспективы роста цен на сахар
Эксперт объяснил, зачем WhatsApp передаёт данные пользователей в Facebook

Экс-участница "ВИА Гры" вслед за Лорак обвинила Меладзе в домогательствах

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Как утверждает Татьяна Найник, ей пришлось покинуть музыкальный коллектив, так как продюсер вёл себя неподобающим образом.

Константин Меладзе
Константин Меладзе

Стоило только Ани Лорак намекнуть на харассмент со стороны Константина Меладзе, как другие девушки, в разное время работавшие с продюсером, стали вспоминать подобные инциденты.

Так, украинская певица Ольга Полякова заявила, что получала такое же предложение от этого человека.

Далее рассказала о непристойных предложениях продюсера экс-солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Найник.

Татьяна Найник
Татьяна Найник

Певица вспомнила, что начались "ухаживания" Константина Меладзе с "отеческих" объятий, после чего он стал ей слать странные сообщения.

"Я поняла, что со всеми девочками так переписывается. Потом меня вызывает Костя на ковёр — что-то ему не понравилось. Он интеллигентно общается. Какое-то странное общение, которое не клеилось. Я так им восхищалась: смотрела как кролик на удава. И он посадил меня к себе на колени. И начал меня хватать за нижнюю часть бедра. Меня скукожило, руки его по мне ходят сильнее и сильнее…", — поделилась воспоминаниями Найник.

Через полгода после этого инцидента вокалистка ушла из группы. Константин Меладзе называл ее профнепригодной.

Вскоре из группы ушла также Алёна Винницкая, которая, по предположению Найник, также не согласилась на интим с продюсером.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Экс-участница Виагры Татьяна Найник как и Ани Лорак обвинила Константина Меладзе в домогательствах
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Стали известны новые схемы туристических мошенников
Жители Петербурга избили нарядных тиктокеров на детской площадке
Экс-участница "ВИА Гры" вслед за Лорак обвинила Меладзе в домогательствах
Кабмин установил новый профессиональный праздник: отмечаем 19 мая
Маск устроил в Twitter "качели" для биткоина
Стала известна личность зарезавшего трёх человек в Екатеринбурге
Сказка горного Черноморья
Лидер группы "Нервы" ввязался в драку возле московского караоке-бара
Германия разрешила достроить "Северный поток-2"
"Почта России" получит штраф от антимонопольщиков
Популярное
Новости Украины
ТОП-АЗС Украины внезапно прекратили продажу топлива

Правительство Украины 14 мая приняло решение ограничить цены на бензин и дизель, на заправках сразу исчезло топливо премиум-класса.

ТОП-АЗС Украины внезапно прекратили продажу топлива
Кремль ответил советнице Рейгана на просьбу о российском гражданстве
Политика. Новости и аналитика
Кремль ответил советнице Рейгана на просьбу о российском гражданстве
Новости Украины
На Украине объяснили, почему акция за Израиль проходит у посольства России
Политика. Новости и аналитика
Советница Рейгана выпила водки и попросила у Путина российское гражданство
Соломон Соловьев Знак зодиака 17 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Путин пообещал ответить на проект "анти-Россия". Что он может предпринять? Любовь Степушова Игорь Буккер Король Англии измывался над портретом жены Игорь Буккер
Российский шоу-бизнес
Жириновский под грустную музыку торжественно закрыл шоу "Вечерний Ургант"
Интернет
Россиян предупредили о новом виде мошенничества в WhatsApp
Способность свиней дышать через задний проход спасёт COVID-больных от смерти
Наука и техника
Способность свиней дышать через задний проход спасёт COVID-больных от смерти
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников