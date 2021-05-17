Лидер группы "Нервы" ввязался в драку возле московского караоке-бара

Музыкант Евгений Мильковский вступил в конфликт, где главным аргументом были кулаки.

Фронтмен музыкального коллектива "Нервы" был замечен в драке возле караоке-клуба "Соло", недалеко на станции метро "Новослободская".

Видео кулачного противостояния оказалось в распоряжении телеканала "360".

Сначала мужчины пытались разговаривать, однако напряжение между собеседниками стремительно нарастало. Незнакомец напирал на Мильковского, который сначала слабо отталкивал агрессора от себя, продолжая словами увещевать соперника.

Далее мужчины переместились с крыльца общественного заведения на улицу, где уже началось нешуточное противоборство. Артист и его враг довольно сильно били друг друга, окружающие даже опасались близко подходить к разъярённым мужчинам.

"360" попытался выяснить у менеджера группы "Нервы" Дарьи, что именно произошло в тот день. Женщина уверила, что музыкант в это время обычно мирно отдыхает, поэтому с ним наверняка всё в порядке.

В своём Instagram-аккаунте в разделе сторис Мильковский публиковал совместный отдых с коллегами по музыкальному цеху — GONE. Fludd, Салуки, Аникой и солисткой петербургской группы "Кис-Кис".

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