Александр Васильев подверг сомнению королевское происхождение принца Гарри

Ведущий "Модного приговора" сделал смелые предположения о взаимоотношениях принцессы Дианы и принца Чарльза.

Принц Гарри

Историк моды с особенным вниманием следил за всем, что происходит в королевской семье Великобритании.

Александр Васильев считает, что принцесса Диана не была честна с принцем Чарльзом, поэтому он подвергает сомнению право принца Гарри называться истинным наследником престола.

Звезда российского телевидения считает, что бунтарское поведение принца Гарри может быть продиктовано тем, что он кровно не принадлежит к высокопоставленной фамилии.

"Его происхождение тоже под вопросом. Не могу это со всей ответственностью сказать, потому что меня обвинят во всех грехах, но вполне возможно, что он не сын своего высокопоставленного отца", — цитирует слова звезды "Модного приговора" "СтарХит".

Александр Васильев

При этом Васильев думает, что королевская семья не рискует прибегать к генетической экспертизе, чтобы не запятнать честь королевской фамилии.

"Они не хотят это делать. Потому что это ещё один лишний скандал. Думаю, они это знали всегда…" — рассуждает Васильев.

Историк моды с осуждением относится и к Меган Маркл, которая, по мнению Васильева, ведёт себя неподобающим образом.

"Мне кажется, она поступила не совсем умно. Она знала, за кого выходит замуж, имела понятие о дресс-коде и социальной обязанности члена королевской семьи. Её приняли, и она должна была подстраиваться. Но ведь она актриса не самых первых ролей. Меган выпал лотерейный билетик, чтобы сыграть более значимую роль в жизни. Она не хотела играть, ей казалось, что это всё равно что сидеть на штрафной скамье вне тайма", — отмечает шоумен.

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