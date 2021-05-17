Дана Борисова рассказала о харассменте со стороны концертного директора

Тема харассмента стала самой обсуждаемой после шокирующего признания Елены Прокловой, рассказавшей о домогательствах со стороны некой советской знаменитости. Звёзды одна за другой вспоминают печальные истории, свидетельствующие о моральном разложении среди представителей кино и шоу-бизнеса.

Звезда "Армейского магазина" рассказала о том, как столкнулась с преследованием своего концертного директора.

Мужчина, по словам Даны Борисовой, распускал руки и делал ей непристойные предложения.

"Он под разными предлогами пытался позвать к себе в кабинет и прикасаться или пытаться раздеть. К счастью, на тот момент я была уже взрослой девочкой. Но от этого все равно не легче. Это очень мерзко и неприятно, так как ты уязвима и загнана в угол, не знаешь кому об этом рассказать", — передаёт слова Борисовой "Вечерняя Москва".

Борисова отметила, что готова поддержать тех женщин, которые не побоялись рассказать о своём негативном опыте, связанном с харассментом. Она уверена, что сейчас в социуме меняется отношение к жертвам домогательств.

"Это сейчас отношение к харрасменту изменилось, а тогда все, кто становился жертвой, боялись говорить об этом, чтобы избежать всеобщего порицания и расправы со стороны обидчика, который угрожал", — сказала звезда ТВ.

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