Регина Тодоренко опубликовала фото результата теста на беременность

Телеведущая объяснила, что она думает о перспективе рождения второго ребёнка.

Регина Тодоренко

У Регины Тодоренко и Влада Топалова подрастает двухлетний сын Михаил. Звезда ТВ и интернета периодически публикует фотографии и видео с наследником.

Тодоренко творчески подходит к воспитанию сына. Она поёт с ним песни, а подыгрывает им на гитаре папа Влад.

Регина делится с поклонниками секретами счастливого брака. Вместе с мужем они периодически посещают семейного психолога.

При этом знаменитость объясняет, что не против того, чтобы стать мамой второй раз.

Телеведущая озадачила поклонников, неожиданно опубликовав фото с объёмным животом. Регина сфотографировала себя несколько лет назад, когда была беременна своим первенцем.

Подписчики восприняли этот снимок как намёк на то, что звезда снова находится в интересном положении.

Тодоренко решила наглядно показать фолловерам, что её пока не стоит поздравлять с беременностью.

тест на беременность

Регина разместила в Instagram снимок, на котором демонстрирует отрицательный тест на беременность. На девайсе проявилась лишь одна полоска.

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