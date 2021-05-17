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Сын Наташи Королёвой объяснил, почему вернулся в Россию из США

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Архип Глушко рассказал, почему жизнь в штате Флорида пришлась ему не по вкусу.

Сын Наташи Королёвой объяснил, почему вернулся в Россию из США

Как и многие звёзды, Наташа Королёва со своим супругом Сергеем Глушко стремились дать сыну хорошее образование за границей.

Артисты отправили своего единственного наследника учиться в США, надеясь, что Архип усовершенствует свои знания английского языка.

19-летний наследник Королёвой и её супруга — стриптизера Сергея Глушко жил в США с бабушкой — Людмилой Порывай, которая поселилась в Америке ещё в начале 2000-х.

Три года отпрыск знаменитостей провёл в Майами, однако солнечный край не впечатлил молодого человека.

"Прожив там три года, я понял, что это не мое. По трём причинам: менталитет людей, климат — я не фанат постоянной влажности и 40-градусной жары круглый год, атмосфера", — рассказал Архип изданию Комсомольская правда.

Парень объяснил, что он страдал от скуки во Флориде, так как этот штат считается "пенсионерским". Многие переезжают туда в старости, поэтому развлечений для молодёжи в штате мало.

При этом Архип часто отправляется во Флориду, чтобы отдохнуть.

"За время проживания во Флориде я завел много знакомых и друзей, поэтому всё равно чувствуется какая-то ностальгия и привязка к этому месту", — признался Глушко-младший.

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НАТАША КОРОЛЁВА И АРХИП ГЛУШКО в БКЗ "ОКТЯБРЬСКИЙ"
Автор: Елена Былкина
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