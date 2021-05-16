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Располневший после "ковида" Пригожин собирается заняться йогой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Иосиф Пригожин уже не раз рассказывал, что очень тяжело перенёс коронавирус. Недавно продюсер признался, что после этого стал набирать лишние килограммы.

"Да он плюс 15 уже", — поделилась Валерия.

Изменения в фигуре Пригожина не устраивают . Теперь ему сложно подобрать себе одежду, тяжело подниматься по лестницам. Иными словами, качество его жизни заметно ухудшилось.

"У меня холодильник пустой, — рассказал Пригожин в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

Валерия призывает мужа заботиться о себе.

"Она стоит с дубинкой каждый день и говорит: если ты хочешь дожить до старости, ты должен как минимум заботиться о себе. Ну как ей объяснить, что кушать хочется?", — пожаловался Пригожин.

Певица всячески пытается ограничивать мужа в еде. Пригожин намерен заняться йогой.

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"Когда все дома" у Валерии и Иосифа Пригожина
Автор: Снежана Шахова
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