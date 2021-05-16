Иосиф Пригожин уже не раз рассказывал, что очень тяжело перенёс коронавирус. Недавно продюсер признался, что после этого стал набирать лишние килограммы.
"Да он плюс 15 уже", — поделилась Валерия.
Изменения в фигуре Пригожина не устраивают . Теперь ему сложно подобрать себе одежду, тяжело подниматься по лестницам. Иными словами, качество его жизни заметно ухудшилось.
"У меня холодильник пустой, — рассказал Пригожин в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.
Валерия призывает мужа заботиться о себе.
"Она стоит с дубинкой каждый день и говорит: если ты хочешь дожить до старости, ты должен как минимум заботиться о себе. Ну как ей объяснить, что кушать хочется?", — пожаловался Пригожин.
Певица всячески пытается ограничивать мужа в еде. Пригожин намерен заняться йогой.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Журналиста возмутило то, что Чулпан Хаматова купила землю в Латвии и получила вид на жительство в прибалтийской стране, в которой не уважают ветеранов Великой Отечественной войны.