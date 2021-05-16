Располневший после "ковида" Пригожин собирается заняться йогой

Иосиф Пригожин уже не раз рассказывал, что очень тяжело перенёс коронавирус. Недавно продюсер признался, что после этого стал набирать лишние килограммы.

"Да он плюс 15 уже", — поделилась Валерия.

Изменения в фигуре Пригожина не устраивают . Теперь ему сложно подобрать себе одежду, тяжело подниматься по лестницам. Иными словами, качество его жизни заметно ухудшилось.

"У меня холодильник пустой, — рассказал Пригожин в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

Валерия призывает мужа заботиться о себе.

"Она стоит с дубинкой каждый день и говорит: если ты хочешь дожить до старости, ты должен как минимум заботиться о себе. Ну как ей объяснить, что кушать хочется?", — пожаловался Пригожин.

Певица всячески пытается ограничивать мужа в еде. Пригожин намерен заняться йогой.

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