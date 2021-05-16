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Охлобыстин опубликовал трогательное видео танца с дочкой на её свадьбе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Перед свадебным торжеством дочка артиста Анфиса обвенчалась с супругом в храме.

Дочь Охлобыстина Анфиса
Дочь Охлобыстина Анфиса с женихом в ЗАГСе

Иван Охлобыстин разместил в Instagram фото и видео с семейного праздника.

Многодетный отец выдал замуж свою старшую дочь (у артиста — шестеро детей).

Свадьба прошла без особого размаха, но всё было устроено с большим вкусом.

Иван Иванович щедро делился с аудиторией свадебным контентом и даже опубликовал танец с наследницей.

Артист красиво станцевал с дочерью под композицию O sole mio.

Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин танцует с дочерью Анфисой на её свадьбе

Поклонники звезды сериала "Интерны", который имеет также священнический сан, принялись поздравлять актёра.

"На самом деле, это главный танец любой девочки!"

"Счастья вам и браку вашей дочери!";

"Насколько скромно и со вкусом!";

"Как трогательно! Поздравляю вас от души! Пусть дочь и зять будут счастливы много-много лет!" — комментировали видео фолловеры.

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Свадьба дочери Ивана Охлобыстина
Автор: Елена Былкина
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