Охлобыстин опубликовал трогательное видео танца с дочкой на её свадьбе

Перед свадебным торжеством дочка артиста Анфиса обвенчалась с супругом в храме.

Дочь Охлобыстина Анфиса с женихом в ЗАГСе

Иван Охлобыстин разместил в Instagram фото и видео с семейного праздника.

Многодетный отец выдал замуж свою старшую дочь (у артиста — шестеро детей).

Свадьба прошла без особого размаха, но всё было устроено с большим вкусом.

Иван Иванович щедро делился с аудиторией свадебным контентом и даже опубликовал танец с наследницей.

Артист красиво станцевал с дочерью под композицию O sole mio.

Иван Охлобыстин танцует с дочерью Анфисой на её свадьбе

Поклонники звезды сериала "Интерны", который имеет также священнический сан, принялись поздравлять актёра.

"На самом деле, это главный танец любой девочки!" "Счастья вам и браку вашей дочери!"; "Насколько скромно и со вкусом!"; "Как трогательно! Поздравляю вас от души! Пусть дочь и зять будут счастливы много-много лет!" — комментировали видео фолловеры.

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