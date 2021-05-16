Перед свадебным торжеством дочка артиста Анфиса обвенчалась с супругом в храме.
Иван Охлобыстин разместил в Instagram фото и видео с семейного праздника.
Многодетный отец выдал замуж свою старшую дочь (у артиста — шестеро детей).
Свадьба прошла без особого размаха, но всё было устроено с большим вкусом.
Иван Иванович щедро делился с аудиторией свадебным контентом и даже опубликовал танец с наследницей.
Артист красиво станцевал с дочерью под композицию O sole mio.
Поклонники звезды сериала "Интерны", который имеет также священнический сан, принялись поздравлять актёра.
"На самом деле, это главный танец любой девочки!"
"Счастья вам и браку вашей дочери!";
"Насколько скромно и со вкусом!";
"Как трогательно! Поздравляю вас от души! Пусть дочь и зять будут счастливы много-много лет!" — комментировали видео фолловеры.
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