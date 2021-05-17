Оказалось, что угроза лидера ЛДПР — не пустой звук. Иван Ургант покинул проект, прижимая к груди портрет Константина Эрнста.
Ранее Владимир Жириновский не оценил юмор Ивана Урганта, который провёл аналогию между Геннадием Зюгановым и Владимиром Вольфовичем.
Политик отметил, что юмор в передаче слабенький, да к тому же Ургант уже успел обидно высмеять в своём шоу многих людей.
Последний пост Жириновского в Telegram гласил, что "Ваня дошутился", поэтому он оправляется закрывать ненавистную передачу.
Действительно, лидер ЛДПР пришёл на шоу и сделал телеведущего и всю его команду безработными.
"Я всегда любил что-то закрыть: чужую квартиру, семью, город, страну, цивилизацию, а сегодня закрываю передачу. Мы устали от вас, до свидания, передача Ивана Урганта. Запустите мои передачи Я испытываю чувство настоящего наслаждения. Хотел бы видеть передачу "Утро с ВВЖ", — отметил Владимир Вольфович, предложив Урганту пополнить ряды партии ЛДПР.
Зрители, конечно, догадались, что политик не по-настоящему закрыл передачу. Церемония закрытия шоу был лишь очередной шуткой остроумного шоумена.
Ране "Правда. Ру" писала, что Жириновский грозил закрыть вечернее шоу, которое якобы всем надоело.
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