Жириновский под грустную музыку торжественно закрыл шоу "Вечерний Ургант"

Оказалось, что угроза лидера ЛДПР — не пустой звук. Иван Ургант покинул проект, прижимая к груди портрет Константина Эрнста.

Торжественное закрытие программы "Вечерний Ургант". Вечерний Ургант. 14.05.2021

Ранее Владимир Жириновский не оценил юмор Ивана Урганта, который провёл аналогию между Геннадием Зюгановым и Владимиром Вольфовичем.

Политик отметил, что юмор в передаче слабенький, да к тому же Ургант уже успел обидно высмеять в своём шоу многих людей.

Последний пост Жириновского в Telegram гласил, что "Ваня дошутился", поэтому он оправляется закрывать ненавистную передачу.

Действительно, лидер ЛДПР пришёл на шоу и сделал телеведущего и всю его команду безработными.

"Я всегда любил что-то закрыть: чужую квартиру, семью, город, страну, цивилизацию, а сегодня закрываю передачу. Мы устали от вас, до свидания, передача Ивана Урганта. Запустите мои передачи Я испытываю чувство настоящего наслаждения. Хотел бы видеть передачу "Утро с ВВЖ", — отметил Владимир Вольфович, предложив Урганту пополнить ряды партии ЛДПР.

Зрители, конечно, догадались, что политик не по-настоящему закрыл передачу. Церемония закрытия шоу был лишь очередной шуткой остроумного шоумена.

Ране "Правда. Ру" писала, что Жириновский грозил закрыть вечернее шоу, которое якобы всем надоело.