Павел Воля нашёл для Матвиенко настоящую "русскую женщину" для Евровидения

Резидент Comedy Club Павел Воля в новом выпуске комедийной передачи пошутил над председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, которая раскритиковала песню Манижи для Евровидения.

Комик предложил заменить её на настоящую "русскую женщину" — Надежду Кадышеву, пишет Teleprogramma. pro.

"Вот тут образ русской женщины. Ей 60 лет. Все же женщины за 60 в России так выглядят. Когда изба горит, такая вот баба вылетает", — пошутил он.

Также Воля поддел Матвиенко, которая от Совета Федерации запросила у Первого канала данные о ходе голосования по выбору песни для Евровидения.

"Молодцы. С другими голосованиями мы разобрались", — сказал он.

Уроженка Таджикистана Манижа прошла национальный отбор Первого канала, победив в зрительском голосовании с композицией Russian Woman ("Русская женщина"). После этого она поверглась критике как со стороны музыкантов, так и со стороны политиков.

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