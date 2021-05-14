Историк моды Васильев раскрыл секрет популярности Бузовой

Ольга Бузова - очень популярная персона российского шоу-бизнеса.

О том, что помогло ей добиться успеха, в программе Youtube-канала Надежды Стрелец, рассказал историк моды, искусствовед и телеведущий Александр Васильев.

"Я думаю, это потому, что она разведенка, — пояснил он. — Она смогла добиться своего статуса без мужа. Это как бы женская поддержка брошенки".

Васильев считает грамотным подход Бузовой, решившей поддерживать этот образ после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Историк моды даже познакомился с творчеством певицы, послушав её песню "Мало половин".

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