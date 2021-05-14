Жириновский "уехал закрывать" шоу Урганта

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал ответ ведущему Первого канала Ивану Урганту. Ранее шоумен с иронией заявил, что опасается слов политика о закрытии его передачи.

Как сообщала "Правда.Ру", Жириновскому не понравилась шутка про него и Зюганова. Депутат Госдумы призвал закрыть передачу, а Ургант сказал, что "Жириновский никогда ветер на слов не бросает", и намекнул о скором приходе политика в эфир.

"Ваня дошутился. Уехал закрывать", — написал Жириновский в Telegram.

Также он опубликовал фотографию из своего кабинета, на которой виден ноутбук с наклейкой "Шоу закрыто, ведущий арестован" и изображением Урганта.

Шоу "Вечерний Ургант" выходит на первом канале с 16 апреля 2012 года.

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