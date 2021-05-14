Волочкова рассказала об ужасах, происходящих в Большом театре

Анастасия Волочкова рассказала об ужасах, которые происходят в Большом театре. Она проработала там три года и ушла из него со скандалом.

Напомним, что в начале нулевых у Волочковой возник конфликт с директором Анатолием Иксановым. По его инициативе и был расторгнут договор с танцовщицей.

По словам звезды сцены, со временем ситуация в Большом театре ухудшилась. Волочкова уверяет, что до неё даже доходили слухи о том, что девушек из кордебалета во время гастролей за границей принуждали к интиму.

В этом, по мнению звезды, виновато руководство театра.

"Администраторы театра стояли со списками и загоняли девочек на банкеты с продолжением, предупреждая, что будет постель и секс. А если девочки не хотели, то им отвечали, что это последняя их поездка, потом жизнь в театре будет невозможной", — добавила знаменитость.

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