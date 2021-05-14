На экран — через диван: Приходько оценила слова Лорак о домогательствах Меладзе

Украинская певица Анастасия Приходько укорила Ани Лорак, которая рассказала о харассменте со стороны продюсера Константина Меладзе.

Анастасия Приходько

Певица Ани Лорак, которая три года работала с Константином Меладзе, в передаче Бориса Корчевникова "Судьба человека" в интервью намекнула, что сотрудничество с продюсером прекратилось, так как намечались "совсем другие отношения".

Приходько слова Лорак возмутили.

"От Константина мне не поступали предложения "на экран — через диван", поэтому меня и возмутило заявление одной из певиц (речь идет об Ани Лорак — Ред.), что якобы Костя предлагал это всем без исключения и "все были согласны". Это зацепило, в первую очередь, мою честь. Я не знаю, какие отношения были у неё с ним. Но у меня с ним отношения были совсем другими", — цитирует слова Анастасии Vesti. ua.

Участница "Евровидения-2009" уверена, что Лорак, которая сейчас успешна и востребована, рассказала о Меладзе ради хайпа.

Ани Лорак

"Просто интересно, зачем говорить об этом сейчас, когда благодаря сексу с этим человеком ты ешь чёрную икру, состоялась как артист, а потом всё это вываливаешь? Ты же изначально согласилась? Больше похоже на хайп и поддержание популярности", — отметила Приходько.

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