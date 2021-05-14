Юморист в Instagram ответил на нападки хейтеров, обвиняющих его в особом покровительстве тестя.
Ранее Семён Слепаков лишь намекал о своём расставании с супругой Кариной, теперь же прямым текстом подтвердил этот факт.
"Теперь пару слов про мою семью,
Сейчас и на это свет я пролью —
Я в браке давно уж не состою.
Не буду вас утомлять деталями.
Грустно, но — селяви —
Нас прошлой осенью развели,
И странно, что этого вы не нашли,
Расследователи …", — написал Слепаков в своём микроблоге.
Этот факт удивил интернет-публику, так как в своих стихах про муки совести на Мальдивах Слепаков зимой этого года писал про любовные утехи с женой.
Ранее публика замечала, что Слепаков снял обручальное кольцо.
В одном из интервью шоумен признвался, что с возрастом всё труднее решиться на брак. Слепаков отмечал, что не готов менять свои устоявшиеся привычки ради женщины.
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