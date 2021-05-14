Семён Слепаков в стихах рассказал о своём разводе

Юморист в Instagram ответил на нападки хейтеров, обвиняющих его в особом покровительстве тестя.

Ранее Семён Слепаков лишь намекал о своём расставании с супругой Кариной, теперь же прямым текстом подтвердил этот факт.

"Теперь пару слов про мою семью, Сейчас и на это свет я пролью — Я в браке давно уж не состою. Не буду вас утомлять деталями. Грустно, но — селяви — Нас прошлой осенью развели, И странно, что этого вы не нашли, Расследователи …", — написал Слепаков в своём микроблоге.

Этот факт удивил интернет-публику, так как в своих стихах про муки совести на Мальдивах Слепаков зимой этого года писал про любовные утехи с женой.

Ранее публика замечала, что Слепаков снял обручальное кольцо.

В одном из интервью шоумен признвался, что с возрастом всё труднее решиться на брак. Слепаков отмечал, что не готов менять свои устоявшиеся привычки ради женщины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.