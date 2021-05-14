Королёва показала портрет своей мамы кисти Тарзана

Наташа Королёва опубликовала на своей странице в Instagram портрет своей 75-летней мамы, который написал её муж Сергей Глушко, более известный как Тарзан.

Причём над своим шедевром бодибилдер работал в своей "форме" — то есть в одних стрингах.

Портрет тёщи Глушко писал с фотографии, и, как считает Королёва, смог точно передать внешность её мамы.

"Портрет тёщи от зятя!!! О том, что мой муж круто рисует, я только слышала от его друзей и родителей, но никогда не видела! И вот через 20 лет совместной жизни я воочию убедилась!!! И это действительно очень круто!!! Думаю, стоит открывать мастерскую и принимать заказы!" — заявила певица.

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