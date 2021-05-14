Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Тень на плетень: эксперт о том, правда ли Сьюзан Райс - "теневой президент" США
Эксперт рекомендует копить на пенсию самостоятельно, а не через НПФ
Первое свидание принц Гарри и Меган Маркл устроили в супермаркете
Едины на пути к НАТО: Сараево принимает крупные учения альянса
ХАМАС заявил об ударе по химзаводу на территории Израиля
В СФ сообщили, что смертную казнь в России вернуть невозможно
Юрист оценил предложенную патриархом альтернативу абортам
Bloomberg узнал, сколько компания Colonial Pipeline заплатила хакерам
Не дождался помощи: в цветочном магазине Екатеринбурга умер мужчина-астматик

Изнурённый Меладзе рассказал о своей жизни после рождения ребёнка

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Наследнице звёздных супругов исполнился один месяц.

Валерий Меладзе
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева продолжают рассказывать интернет-аудитории о своих непростых родительских буднях.

На этот раз артисты опубликовали видео, на котором Альбина укачивает в коляске новорождённую дочку по имени Агата.

Рядом стоит усталый Валерий Шотаевич. Под глазами у супругов — "синяки" от недосыпа и усталости.

Валерий Меладзе
Валерий Меладзе

— Раньше я не любил спать, — начинает говорить Меладзе.

— Потому что выпадаешь из реальности на восемь часов, — подхватывает речь супруга Джанабаева.

— Теперь я люблю спать, — продолжает певец.

— Потому что выпадаешь из реальности на восемь часов, — завершает речь мужа Альбина.

Родительские заботы, судя по всему, даются супругам непросто, но знаменитости уверяют, что у них всё отлично.

"Вот и прошел месяц!!! Справляемся", — объясняет Джанабаева.

Подписчики поддержали своих кумиров.

"Кружочки под глазами. Вот наше счастье, настоящее. Без красок и фотошопов! Вы классные родители", — комментировали пост артистов фолловеры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Стало известно, как Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева назвали дочь
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Тень на плетень: эксперт о том, правда ли Сьюзан Райс - "теневой президент" США
Эксперт рекомендует копить на пенсию самостоятельно, а не через НПФ
Изнурённый Меладзе рассказал о своей жизни после рождения ребёнка
Первое свидание принц Гарри и Меган Маркл устроили в супермаркете
Едины на пути к НАТО: Сараево принимает крупные учения альянса
ХАМАС заявил об ударе по химзаводу на территории Израиля
В СФ сообщили, что смертную казнь в России вернуть невозможно
Ксения Собчак едва не стала жертвой перестрелки
Юрист оценил предложенную патриархом альтернативу абортам
Ургант прокомментировал призыв Жириновского закрыть его шоу
Популярное
Производство
Дерипаска: "жадный бизнес" услышал Мишустина

Представители бизнеса услышали слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который обвинил их в жадности, и теперь ждут, что за этим последует: "вызов доктора" или "какая-то цивилизованная форма".

Дерипаска: "жадный бизнес" услышал Мишустина
Депутата Рады избили в прямом эфире ток-шоу
Новости Украины
Депутата Рады избили в прямом эфире ток-шоу
США и Канада. Новости и аналитика
В США письмо военных о здоровье Байдена назвали предательством
Мир. Новости мира
Военная элита США усомнилась в легитимности и адекватности Байдена
Соломон Соловьев Знак зодиака 14 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Король Англии измывался над портретом жены Игорь Буккер Любовь Степушова Опасные письма: генералы США и Франции связаны интернационалом Любовь Степушова
Экспертное мнение
Генерал ФСБ объяснил, почему прохожие "не заметили" казанского убийцу
Общество
Тётя "казанского стрелка" рассказала о его благополучном детстве
Знакомый Галявиева рассказал о его взаимоотношениях со сверстниками
Общество
Знакомый Галявиева рассказал о его взаимоотношениях со сверстниками
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников