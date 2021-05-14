Изнурённый Меладзе рассказал о своей жизни после рождения ребёнка

Наследнице звёздных супругов исполнился один месяц.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева продолжают рассказывать интернет-аудитории о своих непростых родительских буднях.

На этот раз артисты опубликовали видео, на котором Альбина укачивает в коляске новорождённую дочку по имени Агата.

Рядом стоит усталый Валерий Шотаевич. Под глазами у супругов — "синяки" от недосыпа и усталости.

Валерий Меладзе

— Раньше я не любил спать, — начинает говорить Меладзе. — Потому что выпадаешь из реальности на восемь часов, — подхватывает речь супруга Джанабаева. — Теперь я люблю спать, — продолжает певец. — Потому что выпадаешь из реальности на восемь часов, — завершает речь мужа Альбина.

Родительские заботы, судя по всему, даются супругам непросто, но знаменитости уверяют, что у них всё отлично.

"Вот и прошел месяц!!! Справляемся", — объясняет Джанабаева.

Подписчики поддержали своих кумиров.

"Кружочки под глазами. Вот наше счастье, настоящее. Без красок и фотошопов! Вы классные родители", — комментировали пост артистов фолловеры.

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