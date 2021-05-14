Наследнице звёздных супругов исполнился один месяц.
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева продолжают рассказывать интернет-аудитории о своих непростых родительских буднях.
На этот раз артисты опубликовали видео, на котором Альбина укачивает в коляске новорождённую дочку по имени Агата.
Рядом стоит усталый Валерий Шотаевич. Под глазами у супругов — "синяки" от недосыпа и усталости.
— Раньше я не любил спать, — начинает говорить Меладзе.
— Потому что выпадаешь из реальности на восемь часов, — подхватывает речь супруга Джанабаева.
— Теперь я люблю спать, — продолжает певец.
— Потому что выпадаешь из реальности на восемь часов, — завершает речь мужа Альбина.
Родительские заботы, судя по всему, даются супругам непросто, но знаменитости уверяют, что у них всё отлично.
"Вот и прошел месяц!!! Справляемся", — объясняет Джанабаева.
Подписчики поддержали своих кумиров.
"Кружочки под глазами. Вот наше счастье, настоящее. Без красок и фотошопов! Вы классные родители", — комментировали пост артистов фолловеры.
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