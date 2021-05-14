Госпитализированная Макеева обратилась к подписчикам из больницы

Актриса сообщила, что скоро покинет медицинское учреждение.

Среди звёзд прокатилась странная "эпидемия". Один за другим знаменитости оказываются в больнице.

Так, неприятности со здоровьем почти в одно и то же время случились у Ольги Бузовой и Влада Топалова. Теперь список госпитализированных звёзд пополнила Анастасия Макеева.

Представители селебрити предпочитают публиковать "больничный контент", не называя диагнозов. Судя по всему, Макеева тоже перенесла хирургическую операцию, так как ей пришлось отходить от наркоза.

"Я снова в больнице, но вера всегда со мной. А ещё со мной всегда мой любимый мужчина Роман, который не отходит от меня, и пока я прихожу в себя после наркоза, он терпеливо ждёт меня в коридоре. Люблю тебя @malkov_roman_mr. И конечно же ваши добрые мысли и молитвы всегда со мной", — написала актриса в Instagram.

Позже Макеева объяснила, что с ней всё хорошо, поэтому она готовится к выписке из больницы.

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