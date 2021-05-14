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Пропала самая красивая девочка планеты

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Мать ребёнка собирает средства через интернет, чтобы спонсировать кампанию по возвращению малышки домой.

Пропала самая красивая девочка планеты

Шестилетняя девочка по имени Кайя Роуз стала известна по всему миру благодаря своей яркой внешности. Про ребёнка, рождённого в межрасовом браке, говорят, что она выиграла в "генетическу лотерею". Кайя входит в список красивейших детей мира.

Мать девочки сообщила, что потеряла связь с дочерью. По её словам, она не видела Кайю уже больше месяца.

Женщина пожаловалась интернет-аудитории на свою беду.

"Я так сильно скучаю по своей милой, глупой, удивительной девочке. Я не могу дождаться того дня, когда снова смогу держать тебя на руках. Я до сих пор не видела своего ребёнка с 31 марта 2021 года. У меня разрывается сердце", — написала Кэти Салзано в своём Instagram-аккаунте.

Убитая горем мать рассказала подписчикам, что Кайю увёз её отец. Кэти Салзано рассталась с отцом девочки, бывшим баскетболистом NFL Майклом Беннеттом, пять лет назад. Причиной развода, по уверениям Салзано, стало домашнее насилие со стороны бывшего супруга.

Женщина надеется вернуть ребёнка. Для этого она обратилась за помощью к сетевой аудитории. Мать хочет собрать деньги, чтобы спонсировать возвращение дочери.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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