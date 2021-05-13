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Хазанов затронул тему отношений Пугачёвой и Галкина

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Знаменитый юморист, известный своими памфлетами на позднесоветскую действительность, оценил супружеский союз Примадонны и Максима Галкина.

Хазанов затронул тему отношений Пугачёвой и Галкина

Первое время общественность недоверчиво отнеслась к браку Аллы Борисовны и Галкина. Поклонников певицы смущала разница в возрасте влюблённых (27 лет). Многие подозревали, что звёзды просто эпатируют публику, заявляя о своих отношениях.

Брак Пугачёвой с её молодым избранником оказался крепким и счастливым. У звёздных супругов родились очаровательные двойняшки — Гарри и Лиза. Семейная жизнь знаменитостей, которые вместе почти двадцать лет, неизменно умиляет аудиторию.

Геннадий Хазанов рассказал, что знает Пугачёву ещё с тех времён, когда она работала концертмейстером и приезжала в училище циркового эстрадного искусства на заработки.

Геннадий Викторович объяснил, что был знаком со всеми мужьями Пугачёвой, с которой его до сих пор связывает крепкая дружба.

Среди всех избранников Примадонны он особенно выделяет Максима Галкина, считая, что он в наибольшей степени подходит маститой исполнительнице.

"Про него много говорили, иронизировали. Он молодец. Максим вызывает у меня очень большое уважение. Я рад и за него, и за Аллу. У них замечательные дети!" — приводит слова Хазанова ФАН.

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Свадьба Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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