Садальский объяснил, почему Дроздова уволилась из театра "Современник"

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" не поверил в официальную причину прощания актрисы с родным театром.

Ранее супруг Ольги Дроздовой Дмитрий Певцов отмечал, что его жена уходит не из театра, а из профессии, так как собирается посвятить себя воспитанию их общего сына-подростка. Станислав Садальский скептически отнесся к данному утверждению.

Артист уверен, что у Ольги Дроздовой были более веские причины покинуть театр "Современник", в котором она служила долгие годы.

Садальский предполагает, что причина кроется в личности нового художественного руководителя театра Виктора Рыжакова, который возглавил "Современник" после смерти Галины Волчек.

"В "Современник" назначили бездаря. Неслучайно Ольга Дроздова ушла из театра. Год назад там сложилась такая специфическая ситуация. И по той версии, по крайней мере, которую читал я, Чулпан Хаматовой вроде как предлагали возглавить "Современник". Но она как-то не захотела", — цитирует слова Садальского радио "Комсомольская правда".

Станислав Юрьевич отмечает, что пост руководителя театра должен занять режиссёр, а не актёр.

Заслуженный артист РСФСР нелестно охарактеризовал Рыжакова, назвав его "синей блузой".

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