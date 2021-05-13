Лиане Шульгиной помогают по дому домработница, водитель и няня

Невестка Валерии раскрыла подробности семейного быта. По словам Лианы, муж делает всё, чтобы облегчить ей жизнь и предоставить возможность больше времени проводить с ребёнком.

Шульгина призналась, что когда ещё она была беременной, то делала все домашние дела, ей нравилось создавать уют в доме. Но после второго триместра, девушка перестала делать уборку.

Сейчас, когда у молодой мамочки прибавилось хлопот, хозяйством занимается только домработница.

"У нас есть домработница, водитель и няня", — призналась поклонникам невестка Валерии.

Лиана сообщила, что Арсений очень занят, поэтому у него нет времени помогать ей по дому.

Однако он очень отзывчив и старается выполнять все просьбы супруги о помощи и научился делегировать обязанности. Благодаря целому штату помощников Арсений может больше времени уделять жене и дочери Селин.

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