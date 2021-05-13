Сергей Соседов раскритиковал звёзд, кичащихся своим богатством

Сергей Соседов считает недопустимым, когда звёзды отечественного шоу-бизнеса хвастаются своим богатством.

По мнению музыкального критика, артисты не имеют морального права демонстрировать свои шикарные дома, квартиры, роскошные машины, а также одежду и аксессуары на фоне скромных доходов остальной части населения страны.

Призвание звёзд — развлекать и радовать зрителей. Но на практике они всячески демонстрируют, что находятся на более высокой ступени, чем их поклонники.

"Откуда это взялось? Прежде всего от плохого воспитания. Наши звездульки родились и выросли на птичьем дворе. Поэтому и ведут себя соответствующе. Показывают во всей красе свою недалёкость и бескультурье", — сказал Сергей "Миру новостей".

По словам Соседова, звёздам шоу-бизнеса не нужно много трудиться, чтобы заработать себе на жизнь. Их деятельность не относится к числу сложных или опасных.

Заявления звёзд о том, что успех им достался тяжело, Соседов считает лицемерием.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.