Максим Фадеев призывает казнить казанского стрелка

Продюсер был весьма категоричен и эмоционален, комментируя трагедию в Казани, в результате которой погибли семеро детей и двое взрослых.

Максим Фадеев высказал своё мнение по поводу зверского нападения на школьников и учителей в столице Татарстана.

Кровавый инцидент заставил деятеля шоу-бизнеса по-настоящему возмутиться.

"Когда это все закончится? Когда начнут умирать те, кто виновен, а не наоборот. Мы кормим убийц и маньяков, которые сидят по тюрьмам и рассуждают о Боге. А мы платим государству свои налоги, что бы им лечили зубы и вовремя кормили мясом и мёдом, которые им положены по закону!" — написал Фадеев в своём Instagram-аккаунте.

Продюсер выступает за смертную казнь, которая, по его мнению, заставит потенциальных убийц задуматься о последствиях.

"И этого ублюдка нужно показательно казнить, предварительно провезти в клетке по городам России, чтобы люди увидели это животное в живую. А потом показательно расстрелять в эфире федерального канала, чтобы желающие повторить поступок знали, что их ожидает!" — заявил продюсер.

Ранее "Правда.ру" писала о том, что Елена Ваенга предложила отдать убийцу школьников на суд матерей, лишившихся детей.

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