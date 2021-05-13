Влад Топалов неделю голодал из-за перенесённой операции

Экс-солист группы Smash! рассказал о своем самочувствии после хирургической операции.

Певец пожаловался на вынужденное голодание. По словам Влада Топалова, врачи посадили его на строжайшую диету. Певцу разрешали только пить воду. Такие меры были предприняты из-за перенесённого Топаловым хирургического вмешательства.

Ранее Влад Топалов восхищался вкусным киселём. Возможно, крахмальный напиток показался ему божественно вкусным из-за длительного отказа от еды. Только вчера артисту разрешили принимать пищу.

Один из приятелей певца очень хотел помочь другу пережить непростой период жизни, предлагая ему любую помощь.

Исполнитель поспешил воспользоваться предложением друга, как только ему разрешили есть пищу в виде пюре.

"Мой близкий друг очень хотел мне помочь. Но я говорил ему, что мне пока ничего нельзя кушать, я пью только воду. Но когда что-то разрешат, я обещал, что "маякну" ему, потому что дико хочу жрать. И сегодня первый день мне разрешили еду в форме пюре", — объяснил артист в своём Instagram-аккаунте.

Приятель тут же откликнулся на просьбу Топалова и прислал ему обильное угощение, тщательно перемолотое в блендере.

"Брат, ты в прямом смысле спас мне жизнь, я тебе обязан. А пока я побежал на кухню, потому что я голодный, как волк", — поблагодарил приятеля супруг Регины Тодоренко.

Ранее "Правда.ру" писала о том, что Топалова госпитализировали вслед за Тодоренко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.