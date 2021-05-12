Филипп Киркоров признался, что с детства боится темноты, поэтому, когда был маленьким, всегда спал с включённым ночником. Даже сейчас артист не выключает на ночь телевизор, чтобы в комнате всегда оставался небольшой светлый участок.
Данной фобии подвержен и его сын Мартин, который, по словам его звёздного отца, тоже очень боится темноты. Ночью в комнате мальчика всегда горит фонарик.
Король российской эстрады рассказал, что теперь он старается реже использовать в своей речи нецензурную лексику и что его любимый цвет — розовый.
Напомним, что 30 апреля Филипп Киркоров отметил свой 54-й день рождения. Среди подарков, которыми его буквально завалили друзья и коллеги, был чемодан стоимостью 1 млн рублей.
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