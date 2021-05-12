Моргенштерн помогает семьям, пострадавшим при стрельбе в казанской школе

Рэпер отменил вечеринку из-за траура в Татарстане.

Алишер Валеев (настоящее имя артиста) — уроженец города Уфы республики Башкортостан. Певец периодически занимается благотворительностью. На этот раз рэпера не оставила равнодушным трагедия в Казани.

Своё сочувствие Моргенштерн выразил в том, что отменил запланируемые шумные мероприятия.

Кроме того, исполнитель пожелал поддержать пострадавшие семьи материально.

"Наша тусовочка в "Альфа-Банке” отменяется. Но я знаю, что многие прикатили даже с других городов, поэтому я буду ждать вас у прилавка и продавать уникальный мерч. Все вырученные деньги с продажи мерча мы отправим семьям пострадавшим", — отметил артист в разделе сторис своего Instagram-аккаунта.

Вчера, 11 мая, в столице Татарстана случилась трагедия в школе № 175. Бывший учащийся школы 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу по сотрудникам и ученикам.

В результате взрыва самодельного устройства и стрельбы скончались девять человек, из которых семеро детей и два учителя. Пострадали и находятся в больнице 23 человека.

На допросе парень, обвиняемый в массовом убийстве, рассказал о своей ненависти к людям, объявив себя "богом".

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