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Госпитализированный Топалов рассказал о своём состоянии после операции

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Злоключения экс-солиста группы Smash!, который провёл несколько дней в больнице, отразились на его внешнем виде.

Госпитализированный Топалов рассказал о своём состоянии после операции

Регина Тодоренко ранее признавалась в своём микроблоге, что очень переживала за жизнь супруга. Звёздная пара периодически публиковала в Instagram "больничный контент".

При этом ни Топалов, ни Тодоренко не посвящали публику в подробности госпитализации. Тайной для поклонников певца так и осталась причина, которая привела артиста на операционный стол.

Влад Топалов объяснил фанатам, что хорошо себя чувствует и скоро будет дома.

"Классные праздники. Отдохнул, не пил, правильно питался, посидел на диете, похудел, бороду отрастил, дал семье от себя отдохнуть… Хорошие праздники. Класс!" — иронично написал Топалов в разделе сторис Instagram.

Исполнитель отметил, что остался доволен условиями, которые ему организовали в больнице.

"Тепло, уютно, хорошо", — охарактеризовал свои больничные приключения певец.

Судя по заявлению Топалова, самое страшное осталось позади.

"Все очень хорошо. Думаю, что скоро я окажусь, наконец-таки, дома. Ура!" — поделился радостью Влад.

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Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым находится в одной больнице
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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