Стало известно о состоянии госпитализированной Ларисы Голубкиной

81-летняя актриса ещё задержится в больнице.

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина объяснила, как чувствует себя. Сейчас жизни и здоровью актрисы ничего не угрожает.

Артистка сказала, что не жалуется на своё самочувствие, но считает, что думать о возобновлении работы на телевидении и в театре ей пока рано.

Лариса Ивановна отметила, что собирается возобновить дела не раньше чем через месяц.

Артистку экстренно направили в больницу в начале мая.

У звезды знаменитой советской картины "Гусарская баллада" диагностировали коронавирус. Лариса Ивановна также сломала шейку бедра. Травму актриса получила, споткнувшись на сцене театра Российской армии.

Настроение у актрисы — бодрое и приподнятое.

Лариса Голубкина известна благодаря ролям в картинах "Освобождение: Битва за Берлин", "Трое в лодке, не считая собаки", "Дайте жалобную книгу".

Настоящую славу актрисе принесла роль Шурочки (корнета Азарова) в "Гусарской балладе" режиссёра Эльдара Рязанова.

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