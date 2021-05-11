Геннадий Хазанов рассказал о своём знакомстве с родным отцом

Советский и российский артист эстрады Геннадий Хазанов стал гостем программы "Судьба человека" и рассказал о своей сложной жизни без отца.

Будущий юморист родился вне брака. Как потом узнал Хазанов, отец ушёл от его матери, когда она была беременной.

Близкие люди рассказали Хазанову, что его отец был большим любителем женщин. Также он узнал, что долгое время жил со своим отцом в одном доме, но мать не говорила ему об этом. Отец никогда не подходил к мальчику и не пытался с ним поговорить.

Хазанову известно лишь что, что у него есть два сводных брата, но он не хочет с ними общаться.

Дело в том, что когда артист познакомился в одним из них, то решил пригласить родственника на свой спектакль. Позже в одной из газет он прочитал интервью этого человека, в котором тот позволил себе негативные высказывания в адрес матери Хазанова.

Он говорил о том, что та якобы пыталась увести отца из семьи. После этого юморист решил прекратить общение со своими родственниками и отменил встречу. Брата удивило такое поведение Хазанова, он обвинил во всём преследующих его журналистов.

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