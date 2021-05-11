Бузова отправилась на шашлыки, не задержавшись надолго в реанимации

Звезда "Дома-2" не захотела лишать себя радости, которая для многих россиян стала уже традицией на майских праздниках.

То, что Ольга Бузова очень быстро оправилась после хирургического вмешательства, стало для хейтеров дополнительным поводом упрекнуть представительницу селебрити в притворстве. Многим показалось, что Ольга с излишней трагедийностью сообщала о своей операции.

Здоровье Ольги действительно оказалось крепким, так как поющая ведущая весьма скоро покинула больничную палату.

От постельного режима Бузова тоже отказалась. Более того, знаменитость не отказала себе в удовольствии пожарить шашлыки на природе.

Телеведущая опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео, где она отдыхает на открытой веранде. В мангале заманчиво дымились угли.

"У меня тоже будут шашлыки на майских. Хочу, могу, делаю!" — подписала Ольга кадры с отдыха.

Поклонники звезды порадовались за Ольгу, отметив, что свежий воздух должен пойти ей на пользу. В очередной раз Бузовой пожелали скорейшего выздоровления.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.