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Бузова отправилась на шашлыки, не задержавшись надолго в реанимации

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" не захотела лишать себя радости, которая для многих россиян стала уже традицией на майских праздниках.

Бузова отправилась на шашлыки, не задержавшись надолго в реанимации

То, что Ольга Бузова очень быстро оправилась после хирургического вмешательства, стало для хейтеров дополнительным поводом упрекнуть представительницу селебрити в притворстве. Многим показалось, что Ольга с излишней трагедийностью сообщала о своей операции.

Здоровье Ольги действительно оказалось крепким, так как поющая ведущая весьма скоро покинула больничную палату.

От постельного режима Бузова тоже отказалась. Более того, знаменитость не отказала себе в удовольствии пожарить шашлыки на природе.

Телеведущая опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео, где она отдыхает на открытой веранде. В мангале заманчиво дымились угли.

"У меня тоже будут шашлыки на майских. Хочу, могу, делаю!" — подписала Ольга кадры с отдыха.

Поклонники звезды порадовались за Ольгу, отметив, что свежий воздух должен пойти ей на пользу. В очередной раз Бузовой пожелали скорейшего выздоровления. 

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