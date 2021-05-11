Гордон резко ответила Киркорову, заступившемуся за Бузову

Певец ранее обвинил правозащитницу, которая раскритиковала шумиху вокруг госпитализации Бузовой, в том, что она суёт свой нос в чужие дела.

Особенно Филиппа Бедросовича возмутила фраза Екатерины Гордон про "передоз".

"Вся эта тайна вокруг "сложнейшей операции" заставила многих думать, что это передоз после массового трипа в день рождения Киркорова, которого в нашей палате все называют "королём", — ранее высказалась юрист.

Филипп Киркоров, которого с Ольгой Бузовой связывает нежная дружба, поспешил встать на защиту своей коллеги по шоу-бизнесу.

"Как я люблю, когда всезнающие носы лезут в чужие дела. Дорогая Катерина, вы так осведомлены о состоянии передоза… Возможно, после того, как сами замазали свой носик, а теперь везде мерещутся аналогичные "истории", — цитирует слова Киркорова СтарХит.

Гордон противопоставила злоключения Ольги Бузовой страданиям тяжелобольных детей.

"Филипп @fkirkorov, читая заголовки про "королевский стол" и "испачкать носик" не сразу поняла о чем речь… Я, повествуя о страданиях Ольги Бузовой на камеру после наркоза с таинственным диагнозом, сокрушалась о том, что стольких заголовков не выйдет по поводу мрущих по России детей", — написала Гордон свой ответ исполнителю в Instagram.

Екатерина упрекнула знаменитого певца в пристрастии к материальному на фоне всеобщего обнищания.

"Я и сейчас, Филипп, искренне сокрушаюсь, что внимания сумкам "луи", одеждам и, как вы говорите, "королевским столам", вы уделяете больше, нежели вдребезги разрушенной медицине, мученически умирающим детям и абсолютно нищим простым людям", — написала Екатерина в своём микроблоге. Екатерина Гордон

Празднество по случаю дня рождения Киркорова Гордон назвала пиром во время чумы.

"Надеюсь, что тысячи нищих родителей, вопрошающих о помощи своим детям, будут упомянуты в вашей ленте больше брендов ваших одежд. Я бы не хотела, чтобы вам однажды сказали осмелевшие, уже безразличные к вам поколения: "А король-то… голый", — заявила правозащитница.

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