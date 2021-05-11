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Гордон резко ответила Киркорову, заступившемуся за Бузову

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец ранее обвинил правозащитницу, которая раскритиковала шумиху вокруг госпитализации Бузовой, в том, что она суёт свой нос в чужие дела.

Гордон резко ответила Киркорову, заступившемуся за Бузову

Особенно Филиппа Бедросовича возмутила фраза Екатерины Гордон про "передоз".

"Вся эта тайна вокруг "сложнейшей операции" заставила многих думать, что это передоз после массового трипа в день рождения Киркорова, которого в нашей палате все называют "королём", — ранее высказалась юрист.

Филипп Киркоров, которого с Ольгой Бузовой связывает нежная дружба, поспешил встать на защиту своей коллеги по шоу-бизнесу.

"Как я люблю, когда всезнающие носы лезут в чужие дела. Дорогая Катерина, вы так осведомлены о состоянии передоза… Возможно, после того, как сами замазали свой носик, а теперь везде мерещутся аналогичные "истории", — цитирует слова Киркорова СтарХит.

Гордон противопоставила злоключения Ольги Бузовой страданиям тяжелобольных детей.

"Филипп @fkirkorov, читая заголовки про "королевский стол" и "испачкать носик" не сразу поняла о чем речь… Я, повествуя о страданиях Ольги Бузовой на камеру после наркоза с таинственным диагнозом, сокрушалась о том, что стольких заголовков не выйдет по поводу мрущих по России детей", — написала Гордон свой ответ исполнителю в Instagram.

Екатерина упрекнула знаменитого певца в пристрастии к материальному на фоне всеобщего обнищания.

"Я и сейчас, Филипп, искренне сокрушаюсь, что внимания сумкам "луи", одеждам и, как вы говорите, "королевским столам", вы уделяете больше, нежели вдребезги разрушенной медицине, мученически умирающим детям и абсолютно нищим простым людям", — написала Екатерина в своём микроблоге.

Екатерина Гордон
Екатерина Гордон

Празднество по случаю дня рождения Киркорова Гордон назвала пиром во время чумы.

"Надеюсь, что тысячи нищих родителей, вопрошающих о помощи своим детям, будут упомянуты в вашей ленте больше брендов ваших одежд. Я бы не хотела, чтобы вам однажды сказали осмелевшие, уже безразличные к вам поколения: "А король-то… голый", — заявила правозащитница.

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Киркоров и Ольга Бузова теперь вместе раз и навсегда
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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