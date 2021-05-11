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Киркоров встал на защиту Бузовой, которую обвинили в притворстве

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Короля российской эстрады возмутило предположение, что Бузова якобы отравилась, побывав на празднике по случаю его дня рождения.

Киркоров встал на защиту Бузовой, которую обвинили в притворстве

Недуг Ольги Бузовой разделил общество на два лагеря. Одни искренне жалели звезду "Дома-2", желая ей выздоровления, другие, наоборот, воспринимали все больничные злоключения звезды как попытку пропиариться на тревожных новостях из реанимации.

Особенно болезненно Ольга восприняла нападки со стороны публичных личностей.

Правозащитница Екатерина Гордон очень пренебрежительно отозвалась о видеотрансляциях из клиники, которую острые языки назвали "репортажами из комы".

"Мадам, если у вас геморрой или передоз, — то скрывайте; а если вам реально плохо, то не спекулируйте на подобных темах", — категорично написала юрист в своём Instagram.

Ольгу подобные нападки очень обидели. Телеведущая объяснила, что она не хотела сообщать никому о своей проблеме, однако в прессу просочилась информация о её госпитализации, поэтому она была вынуждена обратиться к своим поклонникам, чтобы они не волновались за неё.

Сетевые критики связали госпитализацию Ольги с тем, что она накануне посетила день рождения Филиппа Киркорова, где якобы съела что-то не то.

Эти предположения сам Филипп Киркоров воспринял с негодованием.

"Жаль, что вам и другим "кокосовым" экспертам из вашей палаты не суждено побывать на истинных Королевских праздниках… у нас на столах самая вкусная еда и напитки, а то, что вы ищете, у нас нет. Столько зависти, желчи в вашем посте, что прямо жаль вас. И ваш "так называемый пиар" с постами и привлечением самых цитируемых людей в них — давно неактуальный метод", — отметил певец.

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Что на самом деле произошло с Бузовой, почему она попала в реанимацию
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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