Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Госдуме признали проблемы после стрельбы в казанской школе
ООН призывает своих сотрудников прививаться "Cпутником V"
Психолог дала совет, как вести себя при захвате школы
"Слава всем партнёрам": Зеленский об очередном "достижении" по Донбассу
Немецкий депутат объяснил важность "Северного потока-2" для Германии
В Казани задержали пособника стрелявших в школе
Шмыгаль: смена главы "Нафтогаза" не повлияет на отношения с Западом
Итоги недели. Три беды мира: Байден, Зеленский и COVID-19
Новые фигуры, 93-й год и голоса "бесплатно": партии готовятся к выборам

Анастасия Волочкова намекнула на расставание с возлюбленным

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Балерина по-прежнему скрывает от общественности личность своего нового избранника. Известно только, что его зовут Олег.

Анастасия Волочкова намекнула на расставание с возлюбленным

На девятом месяце отношений Анастасия Волочкова стала задумываться о замужестве, но накануне своего 45-летия он заявила о расставании с любимым. Звезда не упоминала его до начала мая. Перед отъездом на Мальдивы артистка снова сообщила подписчикам о воссоединении с Олегом.

"…сколько раз за 9,5 месяцев мы с Олегом расставались, вновь сходились. Но всегда побеждали и побеждают наши чувства и мудрость дорожить ими вопреки многим обстоятельствам…", — написала на своей странице в Instagram балерина.

Судя по последнему фото, в отношениях балерины и её нового возлюбленного снова наступил кризис, сообщает Teleprogramma. pro.

"Я поплакала от разочарования…", — признаётся звезда.

Также Анастасия сообщила, что часто видит в мужчине качества, которых у него на самом деле нет. По словам балерины, партнёр обязательно должен быть мужественным и благородным.

Видимо, Олегу не свойственны данные черты характера.

Кроме того, звезда отметила, что сейчас в её жизни "происходит очередная переоценка ценностей".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Анастасия Волочкова — новый мужчина, сбежавшая дочь, пьяные видео, воспоминания о Сулеймане Керимове
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Психолог дала совет, как вести себя при захвате школы
"Новая Евразия" - идея, способная объединить народы
Киркоров встал на защиту Бузовой, которую обвинили в притворстве
Жертвами стрельбы в казанской школе стали учитель и десять школьников
"Слава всем партнёрам": Зеленский об очередном "достижении" по Донбассу
Немецкий депутат объяснил важность "Северного потока-2" для Германии
Анастасия Волочкова намекнула на расставание с возлюбленным
В Казани задержали пособника стрелявших в школе
Шмыгаль: смена главы "Нафтогаза" не повлияет на отношения с Западом
Итоги недели. Три беды мира: Байден, Зеленский и COVID-19
Популярное
Происшествия
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший ученик

Стала известна личность одного из стрелков, который напал на школу №175 в Казани.

Стрельбу в казанской школе открыл её бывший ученик
Sohu: США не смогут захватить Россию за 30 дней
Мир. Новости мира
Sohu: США не смогут захватить Россию за 30 дней
Экономика и бизнес
России нужна победа в экономической войне
Происшествия
Жертвами стрельбы в казанской школе стали учитель и десять школьников
Соломон Соловьев Знак зодиака 11 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Копи царя Соломона находятся в интересном месте Игорь Буккер Усам Оздемиров России нужна победа в экономической войне Усам Оздемиров
Происшествия
Второй стрелок в казанской школе ликвидирован
Экономика и бизнес
Экономисты назвали сроки нового мирового кризиса
Онколог рассказал, как не пропустить предраковое состояние
Здоровье и профилактика
Онколог рассказал, как не пропустить предраковое состояние
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников