Анастасия Волочкова намекнула на расставание с возлюбленным

Балерина по-прежнему скрывает от общественности личность своего нового избранника. Известно только, что его зовут Олег.

На девятом месяце отношений Анастасия Волочкова стала задумываться о замужестве, но накануне своего 45-летия он заявила о расставании с любимым. Звезда не упоминала его до начала мая. Перед отъездом на Мальдивы артистка снова сообщила подписчикам о воссоединении с Олегом.

"…сколько раз за 9,5 месяцев мы с Олегом расставались, вновь сходились. Но всегда побеждали и побеждают наши чувства и мудрость дорожить ими вопреки многим обстоятельствам…", — написала на своей странице в Instagram балерина.

Судя по последнему фото, в отношениях балерины и её нового возлюбленного снова наступил кризис, сообщает Teleprogramma. pro.

"Я поплакала от разочарования…", — признаётся звезда.

Также Анастасия сообщила, что часто видит в мужчине качества, которых у него на самом деле нет. По словам балерины, партнёр обязательно должен быть мужественным и благородным.

Видимо, Олегу не свойственны данные черты характера.

Кроме того, звезда отметила, что сейчас в её жизни "происходит очередная переоценка ценностей".

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