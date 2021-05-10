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Мария Максакова рассказала об издевательствах бывшего мужа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Оперная дива Мария Максакова в интервью изданию "Фонтанка.ру" рассказала том, как подвергалась насилию со стороны экс-супруга Владимира Тюрина.

Мария Максакова рассказала об издевательствах бывшего мужа

По словам бывшей солистки Мариинского театра, он избивал её прямо на глазах у детей.

"Когда муж понял, что я твёрдо решила уйти от него, начался ад. Он закрыл меня в доме с детьми. Я попыталась спрятаться в одной из комнат, но он вышиб дверь ногой. Он раздробил мне кости на стопе и нанес черепно-мозговую травму. Он долго меня избивал. Закончилось это только когда он сам устал", — поделилась воспоминаниями артистка.

Побои продолжались в течение трёх дней. Кроме того, Тюрин бил наследников, которые пытались защитить мать. 

Ситуация осложнялась тем, что муж отобрал у Максаковой мобильный телефон, и она не могла ни с кем связаться.

Однажды, когда тиран уснул, Максакова сбежала от него вместе с детьми. 

Сейчас дети певицы этого уже не помнят, так как тогда они были маленькими. За последние годы Тюрин настроил их против матери.

В настоящее время дети пытаются отсудить у Максаковой квартиру в Москве стоимостью 200 млн рублей. Руководит процессом бывший избранник звезды.

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Мария Максакова. Судьба человека. Эфир от 01.02.2021
Автор: Снежана Шахова
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