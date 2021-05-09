Максим Галкин показал снимок своего молодого деда — ветерана войны

Супруг Аллы Пугачёвой опубликовал в Instagram серию архивных снимков и рассказал о боевых подвигах своего деда Гриши.

Максим Галкин

Максим Галкин в День Победы вспомнил своего деда — Григория Робертовича Прагина.

"Думал ли этот одесский парень на первом фото, что пройдёт такую жизнь, что такие испытания и победы ждут его впереди", — подписал юморист снимок в Instagram, на котором юный парень, прищурившись от солнца, гребёт на вёслах.

Григорий Робертович Прагин 1926 год.

Муж Примадонны поведал о непростом жизненном пути своего предка.

"Дед прошёл всю войну с первого до последнего дня, участвовал в Сталинградской битве, освобождал Одессу, Югославию, Венгрию. Когда я читаю его наградные листы, я понимаю, какую силу воли, отвагу и самоотверженность надо было иметь каждый день на протяжении почти четырёх лет", — с гордостью написал Галкин.

В своём микроблоге пародист разместил архивные справки и один из наградных листов деда.

Григорий Робертович Прагин 1934 год.

"Я поздравляю всех с Днём Победы, с этим святым для нас праздником! Вечная память павшим! Низкий поклон всем ветеранам!", — поздравил аудиторию Галкин.

Подписчики нашли схожесть между Галкиным и его доблестным дедом.

"Красивый дедушка! Герой! Похожи Вы с ним"; "Как вы похожи с дедом!" — комментировали снимки фолловеры.

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