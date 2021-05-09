Собчак объяснила, как нужно правильно праздновать 9 мая

Журналистке не понравилось, что улицы Москвы перекрыли танками. Собчак отметила, что 9 мая в России празднуют не так, как это принято в цивилизованном мире.

Ксения Собчак разместила в Instagram снимок с репетиции Парада Победы. Звезда ТВ и интернета отметила, что улицы столицы перекрыли танками.

"Странное ощущение. Для меня, как и для всей страны, 9 мая — очень важная дата, но способ её празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия. Какое бы мощное и смертоносное оно ни было", — написала Собчак в микроблоге.

В качестве примера празднования памятной даты Ксения Анатольевна привела в пример традиции государства Израиль.

"У Израиля, например, есть очень интересная традиция на этот счёт. В апреле там отмечают День Катастрофы — траурное мероприятие в память о евреях, погибших во второй мировой. В 10 часов утра по всей стране звучит сирена и города останавливаются. Дороги встают, затихают улицы, тормозят поезда. Люди выходят на улицу и две минуты молча стоят. Это — дань памяти и скорби", — объяснила Собчак.

Журналистка считает, что можно заменить Парад Победы чем-то подобным.

"И ещё, конечно, я точно не хочу, чтобы тратились огромные деньги на поздравления ветеранов в тиктоках. Поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак. С Великим Праздником всех. Светлая память всем павшим. И никаких больше войн всем нам", — заключила Ксения.

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