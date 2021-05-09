Успенская не выдерживает нервного напряжения из-за конфликта в семье

Бизнесмен Александр Плаксин собирается отсудить у супруги половину ее многомиллионного имущества.

Любовь Успенская и Александр Плаксин состоят в браке уже более тридцати лет.

Королева русского шансона отмечала ранее, что не довольна тем, как ведёт себя муж, который, по её словам, живёт за её счёт. Супруга певицы, судя по всему, всё устраивало в браке.

Оставлять выгодную партию Плаксин не намерен без боя. Бизнесмен требует от знаменитой жены солидную часть её имущества.

Эта ситуация, по мнению окружения исполнительницы, крайне негативно отразилась на здоровье и самочувствии Успенской.

"Состояние Любы оставляет желать лучшего. Она, можно сказать, чахнет на глазах. Для нее поступок Александра — нож в спину", — цитирует слова инсайдера издание "Собеседник".

Знакомые певицы считают, что требования Плаксина, который потребовал у Успенской половину средств на её счетах и часть недвижимости в России и США, несправедливы.

"В последние годы он фактически не работал, жил полностью за ее счет. После громкой истории с дочерью Александр уехал в США. И вот теперь нанес ей такой удар", — отмечают друзья Успенской.

Особенно тяжёлым испытанием для певицы стало известие о том, что муж сумел оформить собственность на квартиру и часть другой недвижимости в Штатах на себя и родных, хотя приобретала жильё певица на свои средства.

"Он понимает, что в возрасте Успенской от переживаний может случиться всякое: большие риски инсульта, инфаркта. У Любы из-за дочери ведь нервная система расшатана до предела, давление скачет. А теперь еще дополнительный стресс", — рассказали знакомые артистки.

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