Представительница России на музыкальном европейском конкурсе "Евровидение" в Манижа Сангин переделала песню Russian Woman ("Русская женщина").
Композиция российской певицы таджикского происхождения вызвала жаркие споры в российском обществе. Песню даже требовали проверить в Следственном комитете.
О корректировках, которые претерпела песня, Манижа рассказала на конференции "Евровидения".
"Я несколько изменила песню, когда записывала ее до релиза. Я решила, что мы не отскакиваем от стены, мы тут, чтобы сломать стену", — цитирует исполнительницы ТАСС.
Ранее певица отрепетировала свой номер на арене Ahoy в Роттердаме.
Во время своего выступления Манижа сначала выйдет на сцену в платье, сшитом из лоскутов ткани разных регионов РФ, а завершит номер в красном рабочем комбинезоне.
На экране Манижу будут вокально поддерживать представительницы разных народов России, в том числе знаменитости: актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова и другие.
"Евровидение" стартует 18 мая в Нидерландах. Конкурсантка из России выступит в первом полуфинале под номером три.
Ранее Правда.ру писала, что Белоруссию отстранили от участия в "Евровидении-2021".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.