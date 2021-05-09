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Манижа переписала текст конкурсной песни "Евровидения-2021"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Представительница России на музыкальном европейском конкурсе "Евровидение" в Манижа Сангин переделала песню Russian Woman ("Русская женщина").

Манижа переписала текст конкурсной песни "Евровидения-2021"

Композиция российской певицы таджикского происхождения вызвала жаркие споры в российском обществе. Песню даже требовали проверить в Следственном комитете.

О корректировках, которые претерпела песня, Манижа рассказала на конференции "Евровидения".

"Я несколько изменила песню, когда записывала ее до релиза. Я решила, что мы не отскакиваем от стены, мы тут, чтобы сломать стену", — цитирует исполнительницы ТАСС.

Ранее певица отрепетировала свой номер на арене Ahoy в Роттердаме.

Во время своего выступления Манижа сначала выйдет на сцену в платье, сшитом из лоскутов ткани разных регионов РФ, а завершит номер в красном рабочем комбинезоне.

На экране Манижу будут вокально поддерживать представительницы разных народов России, в том числе знаменитости: актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова и другие.

"Евровидение" стартует 18 мая в Нидерландах. Конкурсантка из России выступит в первом полуфинале под номером три.

Ранее Правда.ру писала, что Белоруссию отстранили от участия в "Евровидении-2021"

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Manizha - Russian Woman - First Rehearsal - Russia 🇷🇺 - Eurovision 2021
Автор: Елена Былкина
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