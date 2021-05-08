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Никас Сафронов заступился за Проклову, которую затравили в Сети

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Живописец уверен, что актриса страдала, держа психотравмирующую тайну в себе.

Никас Сафронов
Никас Сафронов

Громкие признания Елены Прокловой о пережитом в 15-летнем возрасте опыте сексуальных домогательствах "взорвали" общество.

Вместо жалости заслуженная артистка РСФСР получила лишь нападки и укоры. Большинство коллег Елены Игоревны посчитали, что артистка поступила непорядочно, бросив тень на всеми любимого и уважаемого человека.

Проклова не называла имени своего обидчика, однако аудитория дружно решила, что её обвинения направлены на Олега Табакова.

Впрочем, нашлись люди, которые пожалели артистку. Среди них — Никас Сафронов. Знаменитый художник отметил, что давно знаком с Еленой Прокловой, которая, по его словам, отличается чуткостью и ранимостью. Сафронов не сомневается, что актриса говорит правду.

Елена Проклова, актриса
Елена Проклова, актриса

"Лену, наверное, не стоит так сильно критиковать. Она пострадала психологически: после тех событий у нее осталась тяжёлая травма, которая все эти годы мешала ей жить. Скорее всего, Проклова решилась на эти откровения потому, что думала: она не может никому навредить и сделает всё корректно, не называя имён, к тому же тех людей уже нет в живых", — приводит слова Никаса Сафронов издание "Собеседник".

Художник предположил, что Прокловой нелегко жилось, сохраняя тайну о пережитых событиях. Сафронов отмечает что в Европе и США работает профессиональная система помощи жертвам сексуального насилия, где с людьми, пережившими подобную травму, работают специалисты.

"У Лены не нашлось профессионального человека, с которым она могла бы поделиться своим сокровенным, кто помог бы ей пережить эту юношескую травму и идти дальше, не оглядываясь назад. Очень жаль. Надеюсь, после своих душеизлияний она сможет окончательно отпустить эту историю", — поделился своим мнением Никас Сафронов.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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