Тореадор Лёша: Панин оседлал быка в Испании

Актёр, как отметили подписчики Панина, продолжает вести себя в Европе как русский человек.

Алексей Панин

Алексей Панин продолжает баловать публику экзотическим контентом. Ради красивого снимка артист перемахнул через ограждение и забрался на спину бронзового быка.

Испания считается родиной корриды, поэтому к быкам там особое отношение. Актёр с дочкой Анной сейчас проживает в курортном испанском городке Торревьеха.

При этом привычки у Панина остались исконно российскими.

"Вот сразу видно, русский, лишь бы залезть куда-нибудь", — комментируют шалость Панина в Сети.

Фотография получилась удачной. Панин ликует, держась за массивные рога быка-гиганта.

Алексей Панин

Подписчики оценили снимок Панина верхом на главном герое испанской корриды.

"А голышом слабо?!!"; "Тореадор Лёша"; "Всё таки взял была за рога", — пишут под снимком фолловеры.

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