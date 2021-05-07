Лена Миро поставила Бузовой неутешительный диагноз

Скандально известный блогер отметила странности в поведении звезды "Дома-2". Миро назвала видеобращение Бузовой "репортажем из комы".

Лена Миро в своём репертуаре. Её не растрогали слёзы Бузовой. Беспощадный блогер уверена, что Ольга, обращаясь к подписчикам в Instagram, использовала маску, которая изменила её внешность до неузнаваемости.

Слова знаменитости, которая она произносит, лёжа на больничной койке после перенесённой хирургической операции, Миро назвала откровенным бредом.

Звёздного критика позабавила то, что Ольга в реанимации заплела себе косички, а также смотрит телевизор, словно в гостиничном номере.

Особенно блогера раздражает то, что Бузова не называет причину своей госпитализации при всей драматичности своих откровений.

"Что интересно — ни слова о диагнозе. Удаление аппендикса через задний проход? Космический запуск чипа в черепную коробку? Капельница с Гептралом? Журналисты в растерянности — никто не знает, как, отчего и чем лечат Оленьку", — отметила Миро в своём блоге.

Миро объяснила, что не является экспертом в области медицины, но подозревает, что у Бузовой — конъюнктивит.