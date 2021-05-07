"Я это заработала!" Ольга Орлова ответила завидующим ей подписчикам

43-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова в Instagram-аккаунте часто выкладывает фотографии своего роскошного загородного дома и машин. Демонстрация шикарного образа жизни звезды вызвала недовольство со стороны некоторых её подписчиков.

Орлова не оставила без внимания данные комментарии.

"И тут вопрос не только в том, что каждый человек живёт по-разному, а ещё и в том, что уровень жизни городов разный! Везде разные зарплаты, но и месячные затраты тоже другие. Никто не мешает вам приехать в более крупный город и работать там", — заявила звезда.

Ольга Орлова родила в простой семье. Родители будущей звезды работали с утра до ночи, чему и научили свою дочь. Свою карьеру Ольга начала в 16 лет, после окончания школы. Она совмещала работу с учёбой. Ольга стремилась зарабатывать, чтобы иметь деньги на карманные расходы.

Потом она начала работать в группе "Блестящие". По словам певицы, им приходилось пахать, как лошади и выдерживать до 300 перелётов в год. С тех пор Орлова не останавливается ни на минуту, она до сих пор ведёт активную деятельность.

"И я считаю, что я заслужила то, что имею! Мне ничего не упало с неба! Я это заработала! И скажу лишь, что несмотря на разные материальные периоды своей жизни, я всегда умела радоваться за тех, кто мог позволить себе больше чем я", — заключила звезда.

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