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"Я это заработала!" Ольга Орлова ответила завидующим ей подписчикам

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

43-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова в Instagram-аккаунте часто выкладывает фотографии своего роскошного загородного дома и машин. Демонстрация шикарного образа жизни звезды вызвала недовольство со стороны некоторых её подписчиков.

"Я это заработала!" Ольга Орлова ответила завидующим ей подписчикам

Орлова не оставила без внимания данные комментарии.

"И тут вопрос не только в том, что каждый человек живёт по-разному, а ещё и в том, что уровень жизни городов разный! Везде разные зарплаты, но и месячные затраты тоже другие. Никто не мешает вам приехать в более крупный город и работать там", — заявила звезда.

Ольга Орлова родила в простой семье. Родители будущей звезды работали с утра до ночи, чему и научили свою дочь. Свою карьеру Ольга начала в 16 лет, после окончания школы. Она совмещала работу с учёбой. Ольга стремилась зарабатывать, чтобы иметь деньги на карманные расходы.

Потом она начала работать в группе "Блестящие". По словам певицы, им приходилось пахать, как лошади и выдерживать до 300 перелётов в год. С тех пор Орлова не останавливается ни на минуту, она до сих пор ведёт активную деятельность.

"И я считаю, что я заслужила то, что имею! Мне ничего не упало с неба! Я это заработала! И скажу лишь, что несмотря на разные материальные периоды своей жизни, я всегда умела радоваться за тех, кто мог позволить себе больше чем я", — заключила звезда.

 

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Автор: Снежана Шахова
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